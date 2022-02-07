Итальянка Арианна Фонтана выиграла золото Олимпиады в шорт-треке

7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Участники олимпийского турнира по шорт-треку сегодня разыгрывают два комплекта наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Олимпийской чемпионкой на дистанции 500 м у женщин, как и в Пхенчхане-2018, стала итальянка Арианна Фонтана, которая выиграла с результатом 42,48 сек. Для 31-летней спортсменки это вторая медаль Пекина-2022 - ранее она завоевала серебро в составе эстафетной команды. Серебряным призером сегодня стала нидерландская спортсменка Сюзанне Схюлтинг (42,57 сек.), бронза досталась канадской спортсменке Ким Бутен (42,73 сек.).

Позже мужчины определят сильнейших на дистанции 1000 м.

Всего участники соревнований по шорт-треку на льду Столичного дворца спорта в Пекине разыгрывают девять комплектов олимпийских медалей.-0-