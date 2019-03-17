Итальянка Доротея Вирер стала чемпионкой мира по биатлону в масс-старте

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянка Доротея Вирер завоевала золотую медаль на чемпионате мира по биатлону в масс-старте, который сегодня завершается в Эстерсунде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Доротея Вирер уверенно провела третью стрельбу (стоя) и вышла в лидеры. Несмотря на два промаха на четвертом огневом рубеже, итальянка ушла лидером и не упустила победы - 37 мин. 24,6 сек. (0+0+0+2). Серебряным призером стала россиянка Екатерина Юрлова-Перхт - +4,9 сек. (0+0+1+1). Третье место заняла Дениз Херрманн из Германии - +15,4 сек. (0+1+2+1).
Белоруска Ирина Кривко входила в число лидеров в первой части гонки, но четыре промаха на третьей стрельбе не позволили ей претендовать на высокие позиции по итогам выступления. Она занял 24 место - + 2 мин. 36,3 сек. (0+0+4+2).
Сегодня в Эстерсунде состоится заключительная гонка в масс-старте у мужчин. Начало - в 18.00. Белорусские спортсмены в предстоящем забеге не выступают.
После чемпионата мира в Эстерсунде биатлонный сезон завершится в норвежском Холменколлене, где с 21 по 24 марта состоится заключительный этап Кубка мира.
Следующий чемпионат мира по биатлону пройдет с 12 по 23 марта 2020 года в итальянской Антерсельве.-0-
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