Итальянка Доротея Вирер выиграла золото в гонке преследования на ЧМ в Антхольце

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянка Доротея Вирер стала чемпионкой мира, завоевав золото в гонке преследования у женщин на 10 км на ЧМ в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дениза Херрманн

Стартовавшая с седьмой позиции одна из лидеров женского биатлона смогла опередить конкуренток и, допустив лишь один промах на четырех огневых рубежах, пришла к финишу со временем 29 мин. 22,0 сек. Серебро досталось немке Денизе Херрманн, поднявшейся так высоко с пятого места. Она была не столь точна на стрельбище, допустив три промаха, и уступила Доротее Вирер 9,5 сек.

Бронза обрела норвежскую прописку благодаря Марте Олсбю-Ройселанн, не сумевшей сохранить позиции, завоеванные в спринте, где она праздновала победу. Скандинавка уступила итальянской спортсменке 13,8 сек.

Елена Кручинкина

Что касается выступления белорусок, то Ирина Кривко финишировала 49-й, а Елена Кручинкина была снята с гонки за отставание на круг.-0-

Фото Дениса Костюченко