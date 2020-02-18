Итальянка Доротея Вирер выиграла золото в индивидуальной гонке на ЧМ в Антхольце

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянка Доротея Вирер заняла первое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира, который проходит в Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительница, для которой это вторая виктория на домашнем планетарном форуме, преодолела 15 км за 43 мин. 7,7 сек., (1+1+0+0). Второе место у Ванессы Хинц из Германии (отставание 2,2 сек., 0+0+0+1). Замкнула тройку призеров норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (отставание 15,8 сек., 0+1+0+1).

Лучший результат среди белорусских биатлонисток показала Ирина Кривко, ставшая 30-й. Анна Сола заняла 50-ю позицию в итоговом протоколе, Елена Кручинкина - 77-ю, Ирина Кручинкина - 88-ю.

19 февраля чемпионат мира в Антхольце продолжится мужской индивидуальной гонкой на 20 км. Всего на мировом форуме разыгрывается 12 комплектов наград.-0-