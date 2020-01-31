31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянка Линда Зингерле выиграла золото в спринтерской гонке на юношеском ЧМ в Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дистанцию 6 км она преодолела за 17 мин. 44,7 сек., допустив один промах.
Обладательница серебра россиянка Любовь Калинина стреляла безошибочно, но на финише продемонстрировала время 18 мин. 05,5 сек. Бронза обрела французскую прописку благодаря француженке Осеан Мишелон - 18 мин. 06,0 сек. (2 промаха).
Лучшая из белорусок Дарья Малышкина финишировала 33-й. Итоговое время - 19 мин. 32,7 сек. (3 промаха). Карина Ануфриенко - 36-я, Анастасия Трофимова - 73-я.
Чемпионат мира-2020 по биатлону среди юношей (U-19) и юниоров (U-21), стартовавший в швейцарском Ленцерхайде, проходит с 26 января по 2 февраля. В программу включены индивидуальные и спринтерские гонки, гонки преследования и эстафеты.-0-