Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 21 мая 2021
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:24 В Молдове почти все пограничные пункты пропуска возобновят работу с 24 мая В мире
20:13 "Шахтер" одержал 10-ю победу подряд в чемпионате Беларуси по футболу Спорт
20:09 "Импульс-БГУИР" победил баскетболистов "Гродно-93" в чемпионате Беларуси Спорт
20:02 Репозиторий БНТУ улучшил позиции в мировом рейтинге Общество
19:45 Итальянка Симона Куадарелла выиграла золото ЧЕ по плаванию на дистанции 1500 м вольным стилем Спорт
19:34 Команда СДЮШОР Витебска выиграла "Мяч над сеткой" среди девушек 2007 года рождения Спорт
19:21 Совместные институты БГУ и Даляньского политехуниверситета запустили образовательный проект Общество
19:05 Хоккеисты сборной Германии победили итальянцев в матче ЧМ-2021 Спорт
18:56 Предприятия "Беллегпрома" в I квартале увеличили рентабельность и экспорт Экономика
18:56 В Малайзии ужесточат соцограничения на фоне роста числа инфицированных COVID-19 В мире
18:52 Россияне обыграли чехов на старте ЧМ по хоккею в Латвии Спорт
18:48 Продолжается работа по созданию виртуального музея культурного наследия стран СНГ Общество
18:44 Житель Жлобина перевозил без документов 36 т металлолома Происшествия
18:41 В Минске за четыре месяца произошло 27 ДТП с участием детей Регионы
18:36 В литовском пункте пропуска "Мядининкай" из-за реконструкции сокращена пропускная способность Регионы
18:25 "Гомсельмаш" представил новый зерноуборочный комбайн Регионы
18:23 Беларусь бережно хранит память о героях Великой Отечественной войны - посол Кыргызстана Политика
18:16 Социально значимая деятельность создает задел для развития личностных качеств у молодежи - Карпенко Общество
18:08 Гандболистки "Гомеля" и "Виктория-Берестье" вышли в финал Кубка Беларуси Спорт
18:00 Белорусские продукты питания представлены на выставке в Армении Экономика
17:52 Андрейченко: работа с обращениями граждан совершенствуется и положительно оценивается нашими людьми Общество
17:50 В Китае произошло землетрясение магнитудой 6 В мире
17:31 Тренер "Немана" Андрей Сидоренко: приезд Шаранговича – большое подспорье для сборной Спорт
17:17 Реконструкцию трассы М1 планируют начать во второй половине 2023 года Экономика
17:08 Флаг БГУ во время веломарафона "100 городов к 100-летию вуза" провезут по знаковым местам страны Общество
17:07 Белорусская молодежь готова приложить усилия для развития села - мнение Общество
17:06 "Большая веха в истории Минска": торжества к 70-летию Фрунзенского района проходят в столице Регионы
17:05 ФОТОФАКТ: Детеныш панды по кличке Сяоцицзи впервые появился на публике Калейдоскоп
16:56 БУТБ прорабатывает возможность продажи украинских пиломатериалов Экономика
16:55 Как в Кобринском лесхозе выращивают лес и приумножают природное богатство Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
21 мая 2021, 19:45

Итальянка Симона Куадарелла выиграла золото ЧЕ по плаванию на дистанции 1500 м вольным стилем

Фото swimswam.com
Фото swimswam.com

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В финальном заплыве на 1500 м вольным стилем у женщин на чемпионате Европы по плаванию, который продолжается в Будапеште, не было равных итальянке Симоне Куадарелле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионка Европы лидировала практически на протяжении всего заплыва и финишировала со временем 15 мин. 53,59 сек. Серебро выиграла россиянка Анастасия Кирпичникова - 16 мин. 01,06 сек. Третье место также у итальянки Мартины Риты Караминьоли - 16 мин. 05,81 сек.

Интересно сложился финальный заплыв на 50 м баттерфляем. В упорной борьбе победу одержал венгр Себастьян Сабо - 23 сек. Второе место у украинца Андрея Говорова - 23,01 сек. Третья позиция у россиянина Андрея Жилкина - 23,08 сек.

В стартах на 100 м на спине золото выиграла британка Кэтлин Доусон, установившая новый рекорд чемпионата - 58,18 сек. Серебро у Киры Туссан из Нидерландов - 59,02 сек. Бронза обрела российскую прописку: отличилась Мария Каменева - 59,13 сек. Белоруска Анастасия Шкурдай, выступавшая в данном виде программы, заняла 14-е место - 1 мин. 00,52 сек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
плавание чемпионат Европы
Новости рубрики Спорт
Фото vk.com/fcshakhterby "Шахтер" одержал 10-ю победу подряд в чемпионате Беларуси по футболу
Фото из архива "Импульс-БГУИР" победил баскетболистов "Гродно-93" в чемпионате Беларуси
Фото sportclub.by Команда СДЮШОР Витебска выиграла "Мяч над сеткой" среди девушек 2007 года рождения
Фото globallookpress.com Хоккеисты сборной Германии победили итальянцев в матче ЧМ-2021
Фото РИА Новости Россияне обыграли чехов на старте ЧМ по хоккею в Латвии
Фото hc-gomel.by Гандболистки "Гомеля" и "Виктория-Берестье" вышли в финал Кубка Беларуси
Главное
"Запад не заинтересован в укреплении ЕАЭС" - Лукашенко предлагает продумать меры реагирования
Лидеры стран ЕАЭС обсудили тему формирования общего рынка газа
Возрождение нацистской идеологии в Беларуси недопустимо - Рачков
Комфорт на первом месте: застройщик предлагает машино-места по выгодным ценам
Топ-новости
Лукашенко выступил за принятие алгоритмов по возобновлению свободного передвижения граждан в ЕАЭС
Лукашенко призывает активнее сопрягать ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс, один путь"
Ермошина: до проведения конституционного референдума избирательное законодательство меняться не будет
В Барановичах увековечат память летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко
Поставленные перед стройотраслью задачи в этом году будут выполнены - Пархамович
Социально значимая деятельность создает задел для развития личностных качеств у молодежи - Карпенко
Андрейченко: работа с обращениями граждан совершенствуется и положительно оценивается нашими людьми
Савиных: мы должны давать всем угрозам адекватный и своевременный ответ
Турчин: сильное и независимое государство строят крепкие и дружные семьи
Флаг БГУ во время веломарафона "100 городов к 100-летию вуза" провезут по знаковым местам страны
Прокуроры направили в суды 667 уголовных дел в отношении 944 человек в связи с протестами
Подвиг народа в ВОВ лежит в основе фундамента белорусского государства - Шуляк
Беларусь лидирует в СНГ по производству мяса на душу населения
По предложению Беларуси в ЕАЭС выработают меры по противодействию санкционной политике
Минздрав пересмотрел порядок организации контролируемого лечения
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.