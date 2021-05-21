Итальянка Симона Куадарелла выиграла золото ЧЕ по плаванию на дистанции 1500 м вольным стилем

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В финальном заплыве на 1500 м вольным стилем у женщин на чемпионате Европы по плаванию, который продолжается в Будапеште, не было равных итальянке Симоне Куадарелле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионка Европы лидировала практически на протяжении всего заплыва и финишировала со временем 15 мин. 53,59 сек. Серебро выиграла россиянка Анастасия Кирпичникова - 16 мин. 01,06 сек. Третье место также у итальянки Мартины Риты Караминьоли - 16 мин. 05,81 сек.

Интересно сложился финальный заплыв на 50 м баттерфляем. В упорной борьбе победу одержал венгр Себастьян Сабо - 23 сек. Второе место у украинца Андрея Говорова - 23,01 сек. Третья позиция у россиянина Андрея Жилкина - 23,08 сек.

В стартах на 100 м на спине золото выиграла британка Кэтлин Доусон, установившая новый рекорд чемпионата - 58,18 сек. Серебро у Киры Туссан из Нидерландов - 59,02 сек. Бронза обрела российскую прописку: отличилась Мария Каменева - 59,13 сек. Белоруска Анастасия Шкурдай, выступавшая в данном виде программы, заняла 14-е место - 1 мин. 00,52 сек.-0-