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01 декабря 2019, 19:01

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла спринт на этапе КМ в Эстерсунде

Фото DPA
Фото DPA

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская спортсменка Доротея Вирер заняла первое место в спринте на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Она преодолела расстояние в 7,5 км за 19 мин. 48,5 сек. Второй пересекла финишную черту норвежская спортсменка Марте Ройсланд (отставание 8,6 сек.). Замкнула тройку лидеров чешская биатлонистка Маркета Давидова (отставание 11,9 сек.).

У белорусских девушек Елена Кручинкина финишировала 31-й, Динара Алимбекова - 46-й. Ирина Кривко показала 56 результат, Анна Сола - 59-й.

Среди белорусских парней лучшим в спринте сегодня стал Сергей Бочарников, заняв 22-е место.

Продолжатся состязания 4 декабря индивидуальной гонкой у мужчин.-0-

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