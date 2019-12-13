Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла спринт на этапе КМ в Хохфильцене

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская спортсменка Доротея Вирер победила в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Титулованная итальянка преодолела дистанцию в 7,5 км за 21 мин. 26,5 сек и допустила один промах на первом огневом рубеже. Второй стала норвежка Ингрид Тандревольд (отставание 5,9 сек.), закрывшая все мишени. На третьей позиции разместилась россиянка Светлана Миронова (отставание 18,3 сек.) с одним промахом.

Ингрид Тандревольд

Светлана Миронова

Лучший результат среди спортсменок сборной Беларуси показала Анна Сола - 30-я позиция. Ирина Кривко заняла 33-е место, Динара Алимбекова - 34-е. Елена Кручинкина разместилась на 61-й строке итогового протокола.

Анна Сола

Ирина Кривко

Динара Алимбекова

Елена Кручинкина

Продолжатся соревнования сегодня мужской спринтерской гонкой на 10 км, где также выступят четыре белорусских биатлониста: Антон Смольский (1), Сергей Бочарников (14), Роман Елетнов (53), Никита Лобастов (97). В старт-лист внесены 111 биатлонистов.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Официальная тренировка биатлонистов перед началом второго этапа КМ в Хохфильцене С 13 по 15 декабря в австрийском Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону. Накануне начала соревнований биатлонисты, которых в пятницу ожидает спринтерская гонка на 10 км, провели официальную тренировку.

Расписание остальных стартов второго кубкового этапа:

14 декабря - женская эстафета 4х6 км (начало в 13.30), мужская гонка преследования на 12,5 км (16.55);

15 декабря - женская гонка преследования на 10 км (14.00), мужская эстафета 4х7,5 км (16.15).-0-

Фото Дениса Костюченко