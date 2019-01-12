Итальянская биатлонистка Лиза Витоцци выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская биатлонистка Лиза Витоцци после победы в спринте выиграла и гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня дистанцию протяженностью 10 км с четырьмя огневыми рубежами победительница преодолела за 32 мин. 32,9 сек. при двух промахах. Вторая позиция у представительницы Словакии Анастасии Кузьминой (+14,5 сек.; 4 промаха), третье место заняла француженка Анаис Шевалье (+27,9 сек.; 5).

Лучшей из белорусских стреляющих лыжниц стала Ирина Кривко, замкнувшая первую десятку (+1 мин. 17,4 сек.; 4). 27-е место заняла Динара Алимбекова (+2 мин. 31,6 сек.; 3), 29-я позиция у Ирины Кручинкиной (+2 мин. 42,1 сек.; 2), 38-й финишировала Анна Сола (+3 мин. 31,5 сек.; 5).

Этап в Оберхофе продолжится сегодня мужской гонкой преследования на 12,5 км с четырьмя заходами на стрельбище. На старт выйдут 4 представителя Беларуси: Владимир Чепелин (16-й номер), Антон Смольский (26), Роман Елетнов (34), Сергей Бочарников (47).

В заключительный день соревнований 13 января пройдут эстафеты у мужчин и женщин.-0-

Фото Дениса Костюченко