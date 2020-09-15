Итальянские арбитры рассудят матч брестского "Динамо" и "Маккаби" в Лиге чемпионов

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил судей на матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В среду, 16 сентября встречу между футболистами брестского "Динамо" и израильского "Маккаби" в Тель-Авиве будет судить бригада итальянских арбитров, которую возглавит Давиде Масса. Его ассистентами станут Филиппо Мели и Стефано Алассио, резервный рефери - Даниэле Довери.

В первом квалификационном раунде чемпионской Лиги брестчане разгромили на своем поле казахстанскую "Астану" из Нур-Султана - 6:3, а затем дома одолели лучшую команду Боснии и Герцеговины "Сараево" со счетом 2:1. Футболисты "Маккаби" сначала победили на своей арене латвийскую "Ригу" с результатом 2:0, а потом разгромили в гостях литовскую "Судуву" - 3:0. Победитель завтрашнего поединка между чемпионами Беларуси и Израиля поспорит за выход в групповой этап ЛЧ с австрийским "Зальцбургом". Проигравший будет играть в матчах за выход в групповой этап второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы.-0-