Итальянские арбитры во главе с Марко Ди Белло рассудят ответный матч 2-го раунда квалификации ЛЧ "Русенборг" - БАТЭ

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА назначил судей на ответные поединки второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в норвежском Тронхейме между борисовским БАТЭ и "Русенборгом" будет судить итальянская бригада арбитров, которую возглавит рефери ФИФА Марко Ди Белло. Его ассистентами станут Сержио Рангетти и Алессандро Костанцо, резервный арбитр Розарио Абиссо.

Вторая встреча между норвежским и белорусским чемпионами состоится 31 августа на стадионе "Ленкердал", начало в 20.00 (прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" ). В первой игре 24 июля на поле "Борисов-Арены" футболисты БАТЭ выиграли со счетом 2:1.

Победитель этого противостояния сыграет в 3-м раунде с лучшей командой пары "Марибор" (Словения) - АИК (Стокгольм, Швеция). В первой игре словенский чемпион победил на своей арене с результатом 2:1.-0-