Итальянские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе КМ в Эстерсунде

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Италии заняла первое место в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Они финишировали за 1 час 5 мин. 56,1 сек. На втором месте разместились норвежские биатлонисты (отставание 4,1 сек.). Тройку лидеров замкнула шведская команда (отставание 59,9 сек.).

Белорусский квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Сергея Бочарникова и Антона Смольского занял 16-е место.

Также сегодня белорусские спортсмены Никита Лобастов и Анна Сола финишировали девятыми в одиночной смешанной эстафете.

Продолжатся состязания 1 декабря спринтами у парней и девушек.-0-