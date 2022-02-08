Итальянские керлингисты выиграли золото Олимпиады в дабл-миксте

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер стали чемпионами Игр в Пекине по керлингу среди смешанных пар, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стефания Константини и Амос Мозанер прошли турнир без потерь: в группе тандем из Италии выиграл 9 матчей из 9, а в полуфинале разгромил дуэт из Швеции со счетом 8:1. В золотом матче аппенинцы были сильнее норвежской пары в составе Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена - 8:5. Бронзовые медали завоевали шведы Альмида де Валь и Оскар Эриксон, в малом финале обыгравшие тандем из Великобритании (9:3).

Групповой турнир командных соревнований по керлингу у мужчин начнется завтра, женщины проведут первые матчи в четверг. Медали в этом виде будут разыграны в последние дни Олимпиады - 19 и 20 февраля.-0-