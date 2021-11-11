Итальянские рефери рассудят матч Уэльс - Беларусь в квалификации ЧМ-2022

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заключительную встречу сборной Беларуси в квалификационной группе Е с командой Уэльса будет судить бригада итальянских арбитров. Ее возглавит Маурицио Мариани, ассистенты - Алессандро Костанцо и Маттео Пассери, резервный рефери - Даниэле Киффи.

Встреча пройдет 13 ноября в Кардиффе. В этот же день лидеры квинтета бельгийцы примут в Брюсселе эстонцев и в случае победы гарантируют себе выход в финал чемпионата мира. Этот матч будет судить турецкая бригада арбитров, во главе с Халилом Мелером.

Положение команд в группе Е сейчас таково: Бельгия - 16 очков (6 матчей), Чехия - 11 (7), Уэльс - 11 (6), Эстония - 4 (6), Беларусь - 3 (7).-0-