Итальянский бегун Марсель Джейкобс выиграл олимпийскую стометровку

1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Итальянский спортсмен Марсель Джейкобс стал олимпийским чемпионом в беге на 100 м, передает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем финале он пробежал стометровку за 9,8 сек. Вторым финишировал американский бегун Фред Керли (9,84 сек.), бронзовую медаль завоевал канадский легкоатлет Андре де Грасс (9,89 сек.).

Мировой рекорд в этой престижнейшей легкоатлетической дисциплине установил прославленный бегун с Ямайки Усэйн Болт, который в августе 2009 года в Берлине преодолел стометровку за 9,58 сек.-0-