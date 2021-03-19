Итальянский биатлонист Лукас Хофер выиграл спринт на этапе Кубка мира в Швеции

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский биатлонист Лукас Хофер выиграл мужскую спринтерскую гонку на стартовавшем сегодня этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию протяженностью 10 км победитель преодолел за 22 мин. 27,1 сек. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон, отставший от лидера на 4 сек. Третье место оставил за собой норвежец Тарьей Бё, уступивший победителю 14,4 сек. Все три стреляющих лыжника не допускали промахов на обоих огневых рубежах.

Лучшим из белорусов стал Антон Смольский (отставание 1 мин. 13,5 сек., 1 промах), занявший 17-е место. Сергей Бочарников стал 39-м (отставание 1 мин. 47,0 сек.), Максим Воробей - 40-м (1 мин. 48,7 сек., 1 промах), Дмитрий Лазовский - 61-м (отставание 2 мин. 27,3 сек., 1 промах). Никита Лобастов не стартовал.-0-