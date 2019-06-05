5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 41-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон покинул "ПСЖ", сообщает официальный сайт французского клуба.
Легендарный вратарь перешел в "Пари Сен-Жермен" летом 2018 года из туринского "Ювентуса". В завершившемся сезоне Буффон провел 25 встреч, пропустив 25 мячей и сыграв 9 игр на ноль. Он стал чемпионом Франции, однако в Лиге чемпионов не сумел помочь своей команде пройти "Манчестер Юнайтед", когда "ПСЖ" уступил "Красным дьяволам" в 1/8 финала по сумме двух матчей.
Французские СМИ также сообщают о желании перейти в другой клуб звездного форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе. На него претендует мадридский "Реал"-0-
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