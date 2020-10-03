Итальянский гонщик Филиппо Ганна победил на первом этапе "Джиро д'Италия"

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский гонщик Филиппо Ганна, выступающий за команду INEOS, одержал победу в индивидуальной гонке с раздельного старта на первом этапе веломногодневки "Джиро д'Италия", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 15,1 км он проехал за 15 мин. 24,08 сек. Второе место занял португалец Жоау Алмейда (команда Deceuninck) - 15 мин. 46,16 сек. Замкнул тройку сильнейших датчанин Миккель Бьерг, представляющий дружину UAE Team Emirates, его итоговое время - 15 мин. 46,65 сек.

Второй этап "Джиро д'Италия" стартует завтра, 4 октября, в городе Алькамо, который впервые примет старт этапа веломногодневки. Филиппо Ганна начнет его в розовой майке лидера.

Со старта пелотон отправится на юг и преодолеет два некатегорийных подъема и один подъем четвертой категории Санта-Нинфа (208-445 м, протяженность 5,6 км, перепад 237 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 9%).

После спуска с наивысшей точки второго этапа велогонщики снова отправятся в подъем до Партанны, где разыграют первый промежуточный спринт на "Джиро д'Италия".

Повернув на юго-восток, последующие 90 км пелотон поедет вдоль побережья Средиземного моря. В Порто-Эмпедокле будет разыгран второй промежуточный спринт на этапе.

Достигнув самой южной точки маршрута, пелотон развернется на север и приедет в Агридженто.

Этап финиширует на вершине подъема четвертой категории Агридженто (48-243 м, протяженность 3,7 км, перепад 195 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 9%).

Завершится Гранд-тур 26 октября "разделкой" в Милане.-0-