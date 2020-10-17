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17 октября 2020, 19:20

Итальянский гонщик Филиппо Ганна выиграл 14-й этап "Джиро д'Италия-2020"

Филиппо Ганна. Фото bdc-mag.com
Филиппо Ганна. Фото bdc-mag.com

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский велосипедист Филиппо Ганна из команды Ineos выиграл 14-й этап  "Джиро д'Италия". Это его третий успех на Гранд-туре нынешнего сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На данном этапе спортсменам предстояла индивидуальная гонка с раздельным стартом. Титулованный итальянец, выступающий за INEOS преодолел 34,1 км за  42 мин. 40 сек. Второе место занял его товарищ по команде Роан Деннис из Австралии, уступивший Филиппо Ганна 26 секунд. Третья позиция в итоговом протоколе этапа осталась за американцем Брэндоном Макнолти из UAE Team Emirates. Он уступил итальянцу 1 мин. 9 сек.

В генеральной классификации продолжает лидироваать португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-QuickStep – 54 часа 28 мин.09 сек. Второе место занимает Вилько Кельдерман из Нидерландов. Теперь отставание гонщика.

Sunweb от обладателя розовой майки лидера 59 сек. На третьем месте держится испанец Пелло Бильбао из Bahrain-Mclaren. Португалец оторвался от него на 2 мин. 11 сек.

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