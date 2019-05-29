Итальянский рефери Джанлука Рокки рассудит английский финал Лиги Европы в Баку

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стадион "Олимпийский" в Баку примет сегодня английский финал футбольной Лиги Европы. За победу поспорят два клуба из Лондона - "Арсенал" и "Челси", поединок которых рассудит итальянский рефери ФИФА Джанлука Рокки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшние соперники отлично знают сильные и слабые стороны друг друга, долгие годы играя в национальном чемпионате и кубковых турнирах. В этом сезоне английской премьер-лиги они обменялись домашними победами: "Челси" выиграл со счетом 3:2, "Арсенал" - 2:0. В полуфинале нынешней Лиги Европы футболисты "Арсенала" дважды переиграли испанскую "Валенсию" - 3:1 (дома) и 4:2 (в гостях). "Челси" встречался с немецким "Айнтрахтом", и оба поединка завершились с одинаковым результатом - 1:1. В серии послематчевых пенальти домашней встречи лондонцы оказались успешнее - 4:3 - и пробились в финал. Один из лидеров "Челси" французский форвард Оливье Жиру возглавляет бомбардирскую гонку Лиги Европы, забив 10 мячей. Столько же у Луки Йовича из "Айнтрахта", но он уже не сможет пополнить свой голевой счет. В активе Пьера-Эмерика Обамеянга из "Арсенала" 8 мячей.

В прошлые годы "Челси" выигрывал Лигу чемпионов (2012) и Лигу Европы (2013), дважды становился обладателем Кубка кубков (1971, 1998). В активе "Арсенала" победа в Кубке кубков (1994) и Кубке ярмарок (1970). Победа в сегодняшней встрече принесет "канонирам" путевку в групповой раунд Лиги чемпионов, их соперники уже завоевали такой пропуск, заняв 3-е место в чемпионате Англии.

Встреча в Баку начнется в 22.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Финал главного континентального турнира Лиги чемпионов также будет чисто английским: 1 июня в Мадриде встретятся "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".-0-