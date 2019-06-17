Итальянцы и поляки одержали волевые победы на старте молодежного ЧЕ по футболу

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Италии стартовал 22-й чемпионат Европы среди молодежных команд (U-21), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хозяева финального этапа итальянцы в стартовом матче одержали волевую победу над сверстниками из Испании со счетом 3:1. Пропустив гол на 9-й минуте игры, итальянские футболисты еще до перерыва сравняли счет, а во второй половине дважды поразили ворота соперников. Голевой дубль в этой встрече оформил Федерико Кьеза.
В другом поединке предварительной группы А польские футболисты также поначалу уступали, пропустив мяч от бельгийцев на 16-й минуте. Затем поляки забили трижды подряд, на что соперники ответили одним голом - 3:2 в пользу польской "молодежки".
Сегодня в борьбу вступят команды группы В - сборная Германии сыграет с Данией, австрийцы встретятся с сербами. Во вторник, 18 июня, состоятся два поединка в группе С: Англия - Франция, Румыния - Хорватия.
После завершения группового этапа в полуфинал выйдут победители трех групп и лучшая из команд, занявших вторые места. Полуфинальные матчи состоятся 27 июня, победители которых 30 июня в Удине встретятся в решающем поединке за чемпионский титул.
Первое молодежное первенство Старого Света состоялось в 1972 году, оно проводится раз в два года. На прошлом чемпионате, проходившем в Польше, золото завоевали футболисты Германии, обыгравшие в финале испанцев со счетом 1:0.
Самой титулованной на континенте является итальянская "молодежка", которая 5 раз становилась чемпионом Европы, 4 золота у испанцев, трижды побеждала команда Советского Союза, по два раза турнир выигрывали футболисты Англии, Германии и Нидерландов.-0-
Фото из Twitter-аккаунта УЕФА
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