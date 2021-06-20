Итальянцы одержали третью победу на чемпионате Европы по футболу

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Италии без потерь прошли первый этап финальной стадии чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 3-го тура предварительной группы А итальянцы победили в Риме команду Уэльса со счетом 1:0. Победный гол на 38-й минуте встречи забил Маттео Пессина. До этого команда Роберто Манчини разгромила сборные Турции и Швейцарии с одинаковым результатом - 3:0. В другом матче этого квартета швейцарцы взяли верх над турками - 3:1. Голевой дубль в составе победителей оформил Джердан Шакири, еще один мяч забил Харис Сеферович. Турки смогли ответить лишь голом Ифрана Кахведжи. Итоговое положение: Италия - 9 очков, Уэльс - 4, Швейцария - 4, Турция - 0. Италия и Уэльс вышли в 1/8 финала.

Завтра заключительные встречи пройдут еще в двух группах. В квартете В сборная России сыграет в Копенгагене с командой Дании. Лидеры этой группы футболисты Бельгии, которые уже обеспечили себе выход в плей-офф, встретятся в Санкт-Петербурге с финнами. Турнирное положение после двух игровых дней: Бельгия - 6 очков, Россия - 3, Финляндия - 3, Дания. Шансы пробиться в 1/8 финала вместе с бельгийцами имеют все остальные команды.

В группе С футболисты Украины в Бухаресте будут соперничать с австрийцами. Для выхода в плей-офф подопечным Андрея Шевченко нужно не проиграть. Сборная Нидерландов, досрочно вышедшая в 1/8 финала, сыграет в Амстердаме с дебютантом континентального первенства командой Северной Македонии, которая уже потеряла все шансы пройти дальше.

Расклад матчей 3-го тура в остальных группах:

22 июня

D - Хорватия - Шотландия, Чехия - Англия. Положение команд: Чехия - 4 очка, Англия - 4, Хорватия - 1, Шотландия - 1.

23 июня

Е - Словакия - Испания, Швеция - Польша. Положение команд: Швеция - 4, Словакия - 3, Испания - 2, Польша - 1.

F - Германия - Венгрия, Португалия - Франция. Положение команд: Франция - 4, Германия - 3, Португалия - 3, Венгрия - 1.

После финиша группового этапа в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-