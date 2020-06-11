ITF завершит отбор на Игры в Токио по итогам "Ролан Гаррос" в 2021 году

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация тенниса (ITF) назвала дату завершения квалификации на Игры XXXII Олимпиады в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

В июле - августе 2021 года на корты в столице Японии смогут выйти игроки, которые имеют высокий мировой рейтинг ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) и WTA (Женская теннисная ассоциация) на момент окончания "Ролан Гаррос" 7 июня 2021 года.

В турнире выступят по 64 мужчины и женщины, по 56 из которых получат олимпийские путевки исходя из рейтингов. Один национальный олимпийский комитет представит не более четырех теннисистов в одиночном и парном разрядах.

Шесть лицензий будут распределены между финалистами Панамериканских игр, победителями Азиатских и Африканских игр, лучшими теннисистами Европы и Океании, еще не получившими путевку на Игры в Токио. По одной путевке зарезервировано за хозяевами Игр и победителями турниров серии "Большого шлема" или чемпионов прошлой Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Теннисисты, которые не занимают высоких позиций в рейтинге (топ-56), должны выступить за свою страну как минимум в двух матчах розыгрыша Кубка Дэвиса и Кубка Федерации в текущем олимпийском цикле.

Отбор в парном разряде также основан на мировом рейтинге. Национальные олимпийские комитеты должны подтвердить состав участников до 17 июня 2021 года. Оставшиеся места ITF распределит 5 июля.

В соревнованиях смешанных пар (микст) примут участие 16 лучших дуэтов планеты. В микстах сыграют пары, составленные из теннисистов одиночного или парного разрядов.

Наиболее значимых результатов белорусские теннисисты на Олимпийских играх добились в 2012 году в Лондоне. Виктория Азаренко в одиночном разряде завоевала бронзовую награду, а в смешанном разряде вместе с Максимом Мирным выиграла золотую награду Игр.-0-