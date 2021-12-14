Итоги конкурса "В духе Fair Play" подведены в НОК Беларуси

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета подведены итоги республиканского конкурса "В духе Fair Play", организованного Белорусской олимпийской академией (БОА). Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
На конкурс было прислано 334 работы из учреждений образования страны. Жюри определило победителей и лауреатов в четырех номинациях.
Видеоролик на тему "Поступок в духе Fair Play" лучше других удался Андрею Кипелю с сюжетом "Играй честно, побеждай честно - Fair Play". Второе место оставила за собой Кристина Иванчикова с видео "Дети ведут честные игры. Живи в духе Fair Play". Третье место занял Евгений Павлов с роликом "Marathon".
Автором лучшего видеоролика на тему "Пропаганда олимпийских ценностей и принципов Fair Play" стала Елена Колос с работой "Я выбираю жизнь с FAIR PLAY". В тройке сильнейших также оказались Татьяна Силич ("Школа юного олимпийца") и Антон Григораш ("Честные поступки").
Специальным призом в номинации были отмечены работы Октавиана Жукова ("Мы за честный спорт!") и Александра Ещенко ("Вольная борьба - честная борьба").
Среди авторов плакатов на тему "Поступок в духе Fair Play" тройку лучших составили Анастасия Екименко с работой "В спорте живет человечность", Диана Симченкова ("Поступок, достойный уважения") и Константин Кулешов ("Рука помощи").
В номинации "Плакат и видеоролик "Пропаганда олимпийских ценностей и принципов Fair Play" были отмечены Екатерина Сысоева с работой "К победе честным путем" - первое место, Наталья Грузинова ("Принципы Fair Play") - второе место, Наталья Ядрышникова ("Спорт против допинга") - третье место.
Победителей и лауреатов торжественно наградят уже в 2022 году в штаб-квартире Национального олимпийского комитета.-0-