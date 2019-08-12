Иван Брынза завоевал золото юниорского ЧМ по академической гребле в Токио

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Иван Брынза завоевал золотую медаль юниорского чемпионата мира по академической гребле, который завершился в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В классе лодок-одиночек он уверенно выиграл квалификационный и полуфинальный заезды. В решающей стадии Иван Брынза показал результат 7 минут 15,980 секунд, уже на отметке 1500 м белорус значительно опережал своих соперников. Серебряным призером стал бельгиец Тристан Ванденбуш, а бронза у Дженнаро Ди Мауро из Италии.
Ранее Иван Брынза становился серебряным призером юниорского чемпионата Европы, Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе.
На завершившемся юниорском чемпионате мира в Токио, который стал тестовым перед летними Олимпийскими играми 2020 года, медальный зачет выиграли гребцы из Германии, в активе которых пять золотых, три серебряных и четыре бронзовые награды.-0-
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