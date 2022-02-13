Иван Литвинович выиграл первый этап Кубка мира по прыжкам на батуте

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Токио белорус Иван Литвинович стал победителем первого в новом сезоне этапа Кубка мира по прыжкам на батуте, который проходит в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финале 21-летний уроженец Вилейки выиграл с результатом 61,850 балла. Вслед за Иваном Литвиновичем на второй итоговой позиции расположился еще один белорусский батутист Андрей Буйлов (60,800 балла), третье место занял представитель Казахстана Данил Муссабаев (58,890). В синхронных прыжках Литвинович и Буйлов также стали чемпионами (52,810), на втором месте россияне (50,820), бронза досталась португальцам (49,960).

В женских индивидуальных состязаниях белорусская спортсменка Екатерина Ершова заняла 4-е место (50,870), у Виолетты Бордиловской седьмая итоговая позиция. Чемпионкой стала россиянка Ирина Кундиус (53,900), серебро у азербайджанской спортсменки Сельджан Магсудовой (52,780), бронзовую медаль завоевала итальянка Джорджия Джампьери (51,820). В женских синхронных прыжках белоруски Екатерина Ершова и Виктория Куйдан также остановились в шаге от пьедестала почета. Победительницами стали турецкие спортсменки, на второй позиции батутистки Швеции, третье место у россиянок.

В первом кубковом этапе в азербайджанской столице приняли участие более 60 спортсменов из 14 стран.-0-