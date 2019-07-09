Иван Маевский помог футболистам "Астаны" победить "Клуж" в домашнем матче 1-го квалификационного раунда ЛЧ

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят стартовые поединки 1-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты казахстанской "Астаны", в составе которой выступает белорусский полузащитник Иван Маевский, встречались на своем поле с румынским "Клужем" и выиграли с минимальным преимуществом - 1:0. Победный гол на 68-й минуте встречи забил Евгений Плотников.

Позже завершатся еще 7 поединков:

"Арарат" (Армения, Ереван) - АИК (Стокгольм, Швеция),

"Нымме Калью" (Таллин) - "Шкендия" (Тетово, Северная Македония),

"Судува" (Мариямполе) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия),

"Сараево" (Босния и Герцеговина) - "Селтик" (Глазго, Шотландия),

"Дюделанж" (Люксембург) - "Валетта" (Мальта),

ТНС (Освестри, Уэльс) - "Фироникели" (Глоговац, Косово),

ХИК (Хельсинки, Финляндия) - "Торсхавн" (Фарерские острова).

Чемпионы Беларуси футболисты БАТЭ свой первой матч квалификации ЛЧ против польского "Пяста" проведут 10 июля на поле "Борисов-Арены". Ответная встреча состоится 17 июля в польском Гливнице. Победитель этого противостояния во 2-м раунде встретится с лучшей командой пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия).-0-