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Новости темы "Олимпиада в Токио"
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иван Тихон избран капитаном олимпийской сборной Беларуси на Игры в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
Комиссия спортсменов НОК Беларуси избрала капитаном команды на XXXII Игры Олимпиады в Токио двукратного призера главных стартов четырехлетия, двукратного чемпиона мира в метании молота, заслуженного мастера спорта Республики Беларусь Ивана Тихона.
Игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября.-0-