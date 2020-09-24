Иван Тихон избран председателем Белорусской федерации легкой атлетики

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский метатель молота Иван Тихон был избран председателем Белорусской федерации легкой атлетики, передает корреспондент БЕЛТА.
Такое решение было принято по итогам внеочередной конференции Белорусской федерации легкой атлетики, которая состоялась на территории Национального олимпийского стадиона "Динамо" в Минске.
Делегаты конференции большинством голосов поддержали кандидатуру уроженца Слонимского района, двукратного призера Олимпийских игр.
Ранее этот пост занимал титулованный в прошлом спортсмен Вадим Девятовский, сменивший у руля общественного объединения Григория Косяченко. Полномочия олимпийского призера Девятовского истекали в 2022 году. Однако он принял решение покинуть свой пост по состоянию здоровья.-0-
Фото Дениса Костюченко