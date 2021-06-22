Иван Тихон выполнил норматив для участия в Олимпиаде

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский молотобоец Иван Тихон выполнил квалификационный норматив, дающий право выступить на Олимпиаде в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

Глава Белорусской федерации легкой атлетики выиграл золото на IV этапе Кубка Украины по метаниям и Всеукраинских соревнованиях памяти заслуженных тренеров Украины Леонида Смелаша и Анатолия Кончица.

В третьем выходе в сектор уроженец Гродненской области отправил снаряд на 77 м 57 см, что на 7 см превышает олимпийский норматив. Но на этом титулованный молотобоец не остановился и на пятой попытке отправил снаряд на 77 м 72 см.

В польском Хожуве прошел Мемориал Януша Кусочинского. В представительном турнире приняла участие белоруска Карина Демидик, которая состязалась в прыжках в высоту. Белоруска разместилась на 4-й позиции итогового протокола с результатом 1 м 90 см.

Победу с результатом 1 м 96 см одержала австралийка Элеонор Паттерсон. Серебряным призером стала итальянка Алессия Трост - 1 м 93 см, бронзовым - британка Эмили Борсвик - 1 м 90 см, опередившая конкуренток с аналогичными показателями по меньшему количеству попыток.-0-