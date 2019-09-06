Турнир "Кожаный мяч" помогает заметить талантливых футболистов - мнение

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турнир "Кожаный мяч" помогает заметить талантливых футболистов. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал на этих соревнованиях директор физкультурно-оздоровительного центра Первомайского района Виктор Ивановский.

"Этот турнир - наша гордость, достижение советской системы, когда миллионы детей со всей огромной страны играли в футбол, не тренируясь в ДЮСШ. Это потенциальный резерв. Очень здорово, что мы сохранили и приумножаем эти традиции. Многие известные футболисты в разное время прошли через такую школу. Футбольные специалисты приходят, наблюдают и замечают юные таланты", - сказал Виктор Ивановский.

Он отметил, что некоторые команды из регионов играют лучше, чем их соперники из Минска. По его мнению, важно развивать любительский футбол в Беларуси и проводить турниры среди школ, предприятий и вузов, чтобы как можно больше заинтересовать людей.

В финальном турнире "Кожаного мяча" принимают участие мальчики в возрасте от 9 до 14 лет. Наряду с ними с прошлого года в соревнованиях участвуют и команды девочек. Матчи проходят на стадионе ФК "Минск" (ул. Маяковского, д. 127/3), а победители и призеры во всех возрастных группах определятся сегодня.

В этом сезоне в борьбу за выход в финальную стадию вели почти 33 тыс. детей и подростков из 2 569 команд во всех регионах страны.

Организаторами соревнований выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусская федерация футбола и Белорусский республиканский союз молодежи.-0-