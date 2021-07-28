Ивашко: были все шансы на победу, но просел физически

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко, делясь с корреспондентом БЕЛТА впечатлениями о матче против японца Кея Нисикори, отметил, что хорошо провел первый сет, были все шансы на победу, но в итоге ошибки свели все старания на нет.

"В первом сете должен был выигрывать. Для этого было много шансов. Тактически по игре действовал очень хорошо, не давал сопернику времени. Но когда нужно было подать, не получилось. Где-то ошибся, очень сильно рискнул и получился такой результат", - сказал он.

Говоря о втором сете, в котором белорусский спортсмен уступил со счетом 0:6, Илья Ивашко отметил, что просел физически. Тогда как соперник начал играть гораздо лучше. "В какой-то момент у меня просто перестали двигаться ноги. До этого два матча были затяжных, что сыграло свою роль. Ну и соперник заиграл лучше, чем до этого. Потому что когда ты выигрываешь первый сет за полтора часа в такой борьбе, у тебя добавляется уверенности", - сказал теннисист. -0-

Фото Оксаны Манчук