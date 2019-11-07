Ивашко и Герасимов пробились в 1/8 финала теннисного турнира в Братиславе

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты Илья Ивашко (143-й номер мирового рейтинга) и Егор Герасимов (100) пробились в 1/8 финала турнира серии "Челленджер" в Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Илья Ивашко в поединке 1/16 финала в упорнейшей борьбе одолел венгерского теннисиста Мартона Фучовича (71) - 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 3 часа 15 минут. В 1/32 финала белорус обыграл представителя Франции Эллиота Беншетри (208) - 6:1, 7:6 (7:5). Следующим соперником Ильи Ивашко будет немецкий теннисист Петер Гоевчик (122).
Егор Герасимов во втором раунде победил словака Филипа Хорански (173) - 6:3, 7:5. В борьбе за выход в четвертьфинал он встретится с итальянцем Сальваторе Карузо (97).
В 1/8 финала парного разряда белорус Андрей Василевский и Артем Ситак из Новой Зеландии уступили американскому дуэту Николас Монро / Натаниэль Ламмонс - 6:4, 3:6, 4:10.
Турнир в словацкой столице завершится 10 ноября.-0-