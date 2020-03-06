Ивашко и Штруфф сыграют в первом поединке матча Кубка Дэвиса Германия - Беларусь

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в немецком Дюссельдорфе стартует квалификационный матч Кубка Дэвиса между теннисистами сборных Беларуси и Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом одиночном поединке на корте арены Castello, вмещающей около 4 тыс. зрителей, выйдут белорус Илья Ивашко (134-й номер мирового рейтнга) и лидер команды хозяев Ян-Леннард Штруфф (34). Вслед за ними сыграют первый номер белорусской сборной Егор Герасимов (68) и Филипп Кольшрайбер (73).

Во второй день соревнований 7 марта состоятся еще два одиночных поединка: Егор Герасимов - Ян-Леннард Штруфф, Илья Ивашко - Филипп Кольшрайбер. На парную встречу новый капитан белорусской команды Дмитрий Жирмонт заявил Андрея Василевского и Егора Герасимова, а его немецкий коллега Михаэль Кольман сделал ставку на Кевина Кравица и Андреаса Миса. Во второй игровой день капитаны команд имеют право произвести замены.

В прошлые годы белорусские и немецкие теннисисты встречались в розыгрыше Кубка Дэвиса лишь однажды. В сентябре 2003 года в матче плей-офф мировой группы в Германии белорусы выиграли со счетом 3:2. В командном мировом рейтинге сборная Беларуси занимает 45-е место, Германия находится на 12-й позиции.

В остальных квалификационных матчах встречаются: Австралия - Бразилия, Хорватия - Индия, Словакия - Чехия, Венгрия - Бельгия, Италия - Республика Корея, Австрия - Уругвай, Колумбия - Аргентина, Япония - Эквадор, США - Узбекистан, Казахстан - Нидерланды, Швеция - Чили.

Победители этих игр получат путевки в финальную стадию розыгрыша Кубка Дэвиса, которая пройдет 23-29 ноября в Мадриде. Кроме них в испанской столице выступят хозяева - теннисисты Испании и сборные Великобритании, Канады, Франции, Сербии и России.-0-