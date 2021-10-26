Ивашко и Василевский проиграли в парном разряде турнира в Санкт-Петербурге

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты потерпели поражения в стартовых матчах парного разряда турнира категории АТР-250 в российском Санкт-Петербурге с призовым фондом $863,7 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/8 финала белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих проиграли бразильско-британскому тандему Бруно Соарес / Джейми Маррей - 1:6, 4:6. Еще один белорус Илья Ивашко и казахстанский теннисист Александр Бублик также в двух сетах уступили казахстанско-монакскому дуэту Андрей Голубев / Хьюго Нис - 3:6, 1:6.
В одиночном разряде Илья Ивашко (46-й номер мирового рейтинга) в матче первого раунда победил в двух партиях представителя Сербии Ласло Дьере (52) - 6:3, 6:2. Завтра в поединке за выход в четвертьфинал Ивашко встретится с шестой ракеткой планеты россиянином Андреем Рублевым, посеянным под первым номером.
Белорус Егор Герасимов (109), пробившийся в основную сетку через квалификацию, проиграл американцу Маккензи Макдональду (56) - 5:7, 4:6.
Соревнования, которые проходят на хардовых кортах питерской "Сибур Арены", завершатся 31 октября.-0-