Ивашко уступил Федереру в 1/16 финала теннисного турнира в Галле

Илья Ивашко. Фото из архива
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (90-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире категории АТР-500 в немецком Галле с призовым фондом 1,3 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/16 финала белорус проиграл в двух партиях прославленному швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру (8) - 6:7 (4:7), 5:7. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
В основную сетку этих состязаний Илья Ивашко пробился через квалификацию, победив японского теннисиста Тацуму Ито (225) - 6:1, 6:3, а также австралийца Джеймса Дакворта (101) - 2:6, 6:4, 6:0.
Соревнования на травяных кортах Галле завершатся 20 июня.-0-