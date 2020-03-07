Ивашко заменил Герасимова в парной встрече Кубка Дэвиса с Германией

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Дюссельдорфе продолжается квалификационный матч Кубка Дэвиса между теннисистами сборных Беларуси и Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми на корт выйдут пары. Перед самым началом парной встречи капитан белорусов Дмитрий Жирмонт произвел замену: партнером Андрея Василевского будет Илья Ивашко, а не Егор Герасимов, как планировалось изначально. За Германию сыграют Андреас Мис и Кевин Кравиц.

После первого дня счет в матче равный - 1:1. Сначала Илья Ивашко уступил Яну-Леннарду Штруффу (4:6, 4:6), а затем Егор Герасимов одолел Филиппа Кольшрайбера (4:6, 7:5, 7:6).-0-