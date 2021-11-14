Иво Нисканен победил в лыжной гонке на 15 км на турнире в Финляндии

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финн Иво Нисканен выиграл гонку на 15 км свободным стилем на турнире категории FIS в Муонио (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговое время победителя 32 мин. 58,1 сек. На втором месте финишировал россиянин Сергей Устюгов (отставание - 9,1 сек.). Бронза у еще одного российского спортсмена Алексея Червоткина, который показал время на 21,7 сек. хуже, чем победитель. Белорусский лыжник Егор Казаринов занял в данной гонке девятое место, уступив Иво Нисканену 1 мин. 08,7 сек.
Ранее на данном турнире в спринте белорусский лыжник Александр Воронов занял 19-е место. В индивидуальной гонке классикой на 15 км участвовали двое представителей Беларуси, в итоге Александр Воронов разместился на 38-м месте, Егор Казаринов - на 53-м.
Белорусские лыжники стали обладателями четырех олимпийских лицензий. На Играх-2022 в Пекине от страны смогут выступить двое мужчин и две женщины.-0-