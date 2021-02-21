Издание об олимпийском движении "Хутчэй. Вышэй. Мацней" победило в конкурсе "Искусство книги"

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярно-образовательное издание "Хутчэй. Вышэй. Мацней. Гісторыя алімпійскага руху для кожнага" победило в национальном конкурсе "Искусство книги" в номинации "В зеркале времени", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Национальному олимпийскому комитету вручили специальный диплом и памятный знак-символ "Малый золотой фолиант" во время XXVIII Международной книжной выставки-ярмарки в Минске, которая проходит с 18 по 21 февраля в выставочном комплексе на проспекте Победителей, 14.

В книге, разработанной НОК (коллектив авторов - Сергей Гончаренко, Виктория Меннанова, Екатерина Серых, Дарья Остроголовая), в доступной форме на белорусском, русском и английском языках изложены история олимпийского движения в мире и Беларуси, идеологические основы олимпизма, место нашего государства в мировой олимпийской семье. Выпустить издание удалось при поддержке программы МОК "Олимпийская солидарность".

Издание состоит из пяти разделов, в которых дана характеристика современных Игр, раскрывается история их возрождения и проведения, описывается структура мирового олимпийского движения, спортивная программа. Также рассматривается участие Беларуси в этом движении.

Материалы книги разработаны с учетом интересов школьной аудитории и имеют уникальное художественное оформление.

Экземпляры издания НОК передал учреждениям общего среднего образования, центрам олимпийской подготовки по видам спорта, учреждениям физической культуры и спорта, управлениям спорта и туризма облисполкомов, главному управлению спорта и туризма Мингорисполкома, управлениям образования облисполкомов, комитету по образованию Мингорисполкома безвозмездно.

В XXVIII Минской книжной выставке-ярмарке участвует 281 экспонент из 20 стран: Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Германии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, Пакистана, Палестины, России, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины. Центральный экспонент - Содружество Независимых Государств - определил девиз выставки: "Книга объединяет людей и страны".-0-