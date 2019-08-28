Израильский дзюдоист Саги Муки стал победителем в весовой категории 81 кг на ЧМ в Токио

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильский атлет Саги Муки (весовая категория 81 кг) стал победителем на чемпионате мира по дзюдо, который проходит с 25 августа по 1 сентября в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке израильтянин оказался сильнее победителя II Европейских игр бельгийца Маттиаса Кассе. Бронзовые медали мирового форума завоевали грузин Лука Майсурадзе и канадский дзюдоист Антуан Валуа-Фортье.

Среди девушек в весовой категории 63 кг на высшую ступень пьедестала почета поднималась французская спортсменка Кларисс Агбеньену. Серебряную награду завоевала японка Мику Тасиро. Бронзовые медали достались дзюдоистке из Нидерландов Юул Франссен и немке Мартине Трайдос.

За награды мирового форума 29 августа поборются мужчины в весовой категории 90 кг и женщины - в 70 кг. Белорусскую команду в этот день представят Егор Воропаев и Виктор Кляусов.

Всего в чемпионате принимают участие более 830 спортсменов из 140 стран.

Чемпионат мира по дзюдо - 2019 является тестовым турниром перед Олимпийскими играми, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. Успешное выступление на соревнованиях позволит спортсменам заработать наибольшее количество баллов в рейтинге за право выступить на главном старте четырехлетия.-0-

Фото Международной федерации дзюдо