Известно расписание тестовых турниров к Играм в Токио

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Стало известно расписание тестовых турниров перед Олимпиадой в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В обновленном календаре 18 стартов, которые будут организованны с учетом профилактики распространения коронавируса. Планируется, что на этих турнирах будут также допущены зрители. Откроет программу тестовых соревнований олимпийская квалификация по синхронному плаванию (4-7 марта 2021 года).

Девять тестовых состязаний запланированы на апрель будущего года, они пройдут на различных аренах Токио. В мае гимнастический центр "Ариаке" примет старты по художественной гимнастике и Кубок мира по спортивной гимнастике. В это же время игровые олимпийские площадки опробуют команды по волейболу и баскетболу 3х3, состоятся соревнования по легкой атлетике.

Игры XXXII Олимпиады в Токио планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год. На этих стартах будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.-0-