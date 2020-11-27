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27 ноября 2020, 23:00

Известно расписание тестовых турниров к Играм в Токио

Фото noc.by
Фото noc.by
Новости темы "Олимпиада в Токио"
Число спортсменов на Олимпийских играх в Токио не будет сокращено - МОК
Спортивные федерации довольны условиями для подготовки белорусских атлетов к Олимпиаде

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Стало известно расписание тестовых турниров перед Олимпиадой в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В обновленном календаре 18 стартов, которые будут организованны с учетом профилактики распространения коронавируса. Планируется, что на этих турнирах будут также допущены зрители. Откроет программу тестовых соревнований олимпийская квалификация по синхронному плаванию (4-7 марта 2021 года).

Девять тестовых состязаний запланированы на апрель будущего года, они пройдут на различных аренах Токио. В мае гимнастический центр "Ариаке" примет старты по художественной гимнастике и Кубок мира по спортивной гимнастике. В это же время игровые олимпийские площадки опробуют команды по волейболу и баскетболу 3х3, состоятся соревнования по легкой атлетике.

Игры XXXII Олимпиады в Токио планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год. На этих стартах будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.-0-

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