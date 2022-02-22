Известны пары раунда плей-ин чемпионата Беларуси по хоккею

22 февраля, Минск / Корр. БЕЛТА/. Известен состав обеих пар квалификационного раунда за право играть в плей-офф белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Последнюю путевку в квалификационный раунд забрал "Брест", обошедший хоккеистов "Могилева". За выход в плей-офф экстралиги брестчане поспорят с лучшей командой нижней шестерки турнира - "Динамо-Молодечно". Коллективы проведут серию до двух побед, первый матч противостояния состоится 27 февраля в Молодечно.

Вторую пару раунда плей-ин составили "Химик" и "Локомотив", занявшие по итогам "регулярки" 8-е и 9-е места соответственно. Стартовый матч данной дуэли за право играть в Кубке Президента пройдет 28 февраля в Новополоцке. Для "Могилева" и "Лиды" сезон 2021/2022 окончен.-0-