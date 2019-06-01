Известные футболисты рассказали, за кого будут болеть в финале Лиги чемпионов

1 июня, Мадрид /Корр. БЕЛТА/. Известные футболисты, присутствовавшие сегодня на финальном матче чемпионата мира по "Футболу для дружбы" в Мадриде, рассказали, за кого будут болеть в финале Лиги чемпионов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Мадриде "Тоттенхэм" сразится с "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов Сегодняшние финалисты в общей сложности встречались между собой на различных турнирах 170 раз: у "Ливерпуля" 79 побед, у "Тоттенхэма" - 48, еще 43 поединка завершились вничью.

Экс-капитан национальной сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук отметил: "Ливерпуль" мне кажется сильнее. У команды очень хорошие шансы на победу. На каждой позиции играют замечательные футболисты". Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, он признался, что будет болеть за "Ливерпуль". Любимым игроком команды для украинского футболиста является Мохаммед Салах.

Российский футболист Дмитрий Сычев тоже будет болеть за "Ливерпуль". "Я болею за эту команду. Сегодня буду в майке "Ливерпуля" сидеть на трибуне", - сказал он. По его мнению, самый лучший в ливерпульской дружине - Юрген Клопп (главный тренер английского клуба. - Прим. БЕЛТА).

Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин добавил, что футбол - это коллективная игра, поэтому от одного игрока, даже самого профессионального, зависит не много. По его словам, в игре важна стратегия, а также умение вовремя рискнуть.-0-