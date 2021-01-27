Известный белорусский хоккеист повторно стал донором плазмы анти-COVID-19

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский хоккеист, центральный нападающий Александр Китаров повторно стал донором иммунной плазмы анти-COVID-19. Такая информация размещена на сайте РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщает БЕЛТА.

"До прошлого года я никогда не был донором, но переболел коронавирусом, появились антитела, понял - нужно помогать. Есть свободное время, антитела остались, решил повторно приехать в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий и сдать плазму анти-COVID-19", - сказал Александр Китаров.

По его словам, в первый раз все прошло отлично. "Я спортсмен, на следующий день сразу начались активные тренировки. Мне никак это не мешало. Непосредственно в первый день соблюдал все рекомендации врачей-трансфузиологов. Исключил физическую нагрузку. А на второй день уже было можно. Стал тренироваться, потом соревнования", - поделился спортсмен опытом первой плазмодачи.

Первый раз Александр Китаров сдал иммунную плазму в ноябре 2020 года.-0-