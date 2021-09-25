Известный российский специалист Юрий Семин покинул ФК "Ростов"

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный российский футбольный специалист Юрий Семин сегодня покинул пост главного тренера "Ростова", сообщает официальный сайт клуба.

74-летний наставник возглавил команду из Ростова-на-Дону 4 августа, сменив Валерия Карпина, который был назначен главным тренером национальной сборной России. Под руководством Юрия Семина ростовчане провели шесть матчей в российской премьер-лиге, выиграв всего один поединок. На этой неделе "Ростов" потерпел поражение (0:1) в матче группового этапа розыгрыша Кубка России от "Чайки" из Ростовской области, которая выступает в третьем по рангу дивизионе российского чемпионата. Эту дружину тренирует бывший наставник солигорского "Шахтера" Сергей Ташуев, а в составе играет белорусский защитник Алексей Гаврилович.

Долгое время Юрий Семин успешно работал в московском "Локомотиве", который под его началом трижды становился чемпионом страны, шесть раз выигрывал Кубок и три раза брал Суперкубок страны. Кроме того, он привел киевское "Динамо" к званию чемпиона Украины. Он также возглавлял национальную сборную России и олимпийскую сборную Новой Зеландии.

Вместо опытнейшего наставника исполняющим обязанности главного тренера "Ростова" назначен 40-летний Заур Тедеев, который до этого был тренером молодежной команды ростовчан. После восьми туров чемпионата России "Ростов" имеет всего 6 очков и занимает 14-е место среди 16 участников. Свой следующий поединок команда проведет завтра на поле "Ростов Арены" против грозненского "Ахмата".-0-