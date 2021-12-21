Яна Нестерова выиграла бронзу на Кубке мира по хай-дайвингу в ОАЭ

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Яна Нестерова выиграла бронзовую награду Кубка мира по хай-дайвингу - прыжкам в воду с экстремальных высот. Турнир проходил в рамках Фестиваля водных видов спорта в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

За свои прыжки с 20-метровой вышки Яна Нестерова удостоилась оценки 307,90 балла. Опередить белоруску удалось австралийке Рианне Иффланд и канадке Молли Карлсон. Чемпионка, уже два года не знающая поражений, заработала 359,60 балла. Серебряная медалистка из Страны кленового листа удостоилась оценки 323,50 балла.

Отметим, что благодаря данному выступлению белоруска отобралась на чемпионат мира-2022, который в мае примет Фукуока (Япония).

У мужчин в прыжках с 27-метровой вышки лучше других показал себя 19-летний британец Айдан Хеслоп - 436,90 балла. Самый молодой участник турнира продемонстрировал в четвертой попытке прыжок с самым высоким коэффициентом трудности - 6,2. Второе и третье места заняли румынские спортсмены - Каталин Преда (433,55 балла) и Константин Попович (432 балла).-0-