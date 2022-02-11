Японец Аюму Хирано выиграл золото Олимпиады в хафпайпе

11 февраля, Пекин / Корр. БЕЛТА/. Японский сноубордист Аюму Хирано выиграл золото Игр в Пекине в хафпайпе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победный результат в 96 баллов покорился японцу в последней попытке. Для 23-летнего Хирано эти зимние игры стали уже третьими, на двух прошлых олимпиадах Хирано становился серебряным призером. Второе место на этот раз занял бронзовый призер Пхенчхана в этой дисциплине австралиец Скотти Джеймс, набравший 92,50 очка. На третьей позиции расположился представитель Швейцарии Ян Шеррер (87,25).

Легендарный американский сноубордист Шон Уайт, олимпийский чемпион в хафпайпе 2006, 2010 и 2018 годов, остался четвертым.-0-