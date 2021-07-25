Японец Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Японский спортсмен Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финале соревнований категории "улица" японец опередил всех соперников, набрав 37,18 очка. Серебро завоевал бразильский скейтбордист Келвин Хофлер, обладателем бронзовой медали стал американец Джаггер Итон (США).

Скейтбординг впервые включен в программу Олимпийских игр. В Токио скейтбордисты разыгрывают четыре комплекта наград - в номинациях "улица" и "парк" у мужчин и женщин.

Также в Токио наряду со скейтбордингом впервые пройдут олимпийские турниры по каратэ, в котором будут разыграны 8 комплектов наград, по два комплекта олимпийских медалей будут разыграны в баскетболе 3х3, серфинге и спортивном скалолазании.-0-