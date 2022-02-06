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06 февраля 2022, 15:55

Японец Рею Кобаяси стал олимпийским чемпионом по прыжкам с трамплина

Рею Кобаяси. Фото EPA-EFE
Рею Кобаяси. Фото EPA-EFE

6 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Японский прыгун на лыжах Рею Кобаяси стал чемпионом Игр в Пекине на нормальном трамплине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кобаяси захватил лидерство после первой попытки, улетев на 104,5 м. Во втором раунде японец прыгнул на 5 м короче, но солидного запаса хватило, чтобы удержать чемпионскую позицию. Серебряную медаль сенсационно завоевал 36-летний ветеран из сборной Австрии Мануэль Феттнер, который показал лучший результат во второй попытке. Бронза на счету представителя Польши и экс-чемпиона мира Давида Кубацкого.

Завтра на нормальном трамплине в Пекине будут разыграны медали в смешанных командных соревнованиях.-0-

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