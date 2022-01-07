Японец Рею Кобаяси выиграл "Турне четырех трамплинов"

7 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Прыгун на лыжах Рею Кобаяси выиграл 70-е "Турне четырех трамплинов". Обладателем главного приза соревнований - "Золотого орла" - японец стал во второй раз в карьере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Турне четырех трамплинов" - одно из самых престижных соревнований в мире для прыгунов с трамплина, которое проводится ежегодно в дни новогодних праздников. В нынешнем сезоне Кобаяси выиграл три первых этапа - в немецких Оберстдорфе и Гармиш-Партенкирхене, а также в австрийском Бишофсхофене. Однако собрать "Большой шлем", одержав четыре победы из четырех, японец не сумел. Во втором старте в Австрии он финишировал только пятым. А первенствовал летающий лыжник из Австрии Даниэль Хубер, для которого эта виктория стала дебютной на этапах Кубка мира.

Тем не менее лучшую сумму за четыре этапа - 1162,3 балла собрал именно Кобаяси. "Турне четырех трамплинов" покорилось японцу во второй раз, впервые он победил на соревнованиях в сезоне 2018/2019.

На втором месте нынешнего турнира с результатом 1138,1 очка расположился норвежец Мариус Линдвик, третьим стал его соотечественник Халвор Эгнер Гранеруд (1128,2).-0-